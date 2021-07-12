

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Мило Джукановичу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин президент! От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Монтенегро.

Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Монтенегро успешно развиваются. Верю, что наши традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Монтенегро постоянного благополучия и процветания», говорится в поздравительном письме.

Minval.az