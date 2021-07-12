Президент Ильхам Алиев поздравил президента Италии Серджо Маттареллу в связи с победой итальянской сборной на чемпионате Европы по футболу.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Италии Серджо Маттареллу в связи с победой итальянской сборной на чемпионате Европы по футболу.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/07/12 15:31
Раздел: Азербайджан
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