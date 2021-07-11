В Загребе (Хорватия) завершился третий турнир серии «Grand Chess Tour», в котором принимал участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
После трехдневных партий в рапид участники соревнования провелм блиц. Сегодня проходят заключительные 9 туров, по итогам которых Шахрияр стал шестым, отмечает «Азериспорт».
Партии блиц в «Grand Chess Tour»:
10-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0,5:0,5
11-й тур. Ян Непомнящий (Россия) — Шахрияр Мамедъяров 0:1
12-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Йорден Ван Форест (Нидерланды) 1:0
13-й тур. Александр Грищук (Россия) — Шахрияр Мамедъяров 0:1
14-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 1:0
15-й тур. Гарри Каспаров (Россия) — Шахрияр Мамедъяров 0:1
16-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Антон Коробов (Украина) 0:1
17-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Вишванатан Ананд (Индия) 0,5:0,5
18-й тур. Аниш Гири (Нидерланды) — Шахрияр Мамедъяров 1:0
Турнирная таблица: 1. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 23 очка, 2. Вишванатан Ананд (Индия) — 21, 3. Аниш Гири (Нидерланды) — 20,5, 6. Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — 19.