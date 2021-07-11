Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над экс-чемпионом мира Гарри Каспаровым в Загребе.

«Я занимаюсь шахматами 28 лет. Моим любимым шахматистом был Каспаров, его партии были невероятными. На протяжении 28-и лет я ждал партию с ним. И победил за 7 ходов. Это 2 хода за каждые 4 года.

Вы по-прежнему говорите другу во время партии, чтобы он действовал побыстрее? Я очень люблю вас за поддержку. Он был великим шахматистом. Мы часть истории», — приводит слова Мамедъярова «Азериспорт».

Minval.az