«Это наша восьмая поездка в Карабах после освобождения этих земель. Ранее мы с шейхом побывали и в Агдаме. При каждой поездке мы становимся свидетелями фальсификаций и вандализма армян».

Об этом сказал в ходе поездки в Шушу глава албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

Он отметил, что в Шуше они посетили и исламские, и христианские храмы: «Мы увидели элементы фальсификации и в церквях. Мы стали свидетелями в Шуше вандализма, элементов фальсификаций, совершенных армянами за 30 лет оккупации. В частности, при посещении албанских памятников в Карабахе наша община стала свидетелем вандализма, совершенного армянами в течение 30 лет. Всегда в своих молитвах мы в первую очередь чтим память наших шехидов, желаем здоровья участникам войны. Дай Бог, чтобы из Шуши до нас всегда доносился голос Азербайджана. Моя самая заветная мечта заключается в том, чтобы каждый гражданин Азербайджана приехал сюда и своими глазами увидел освобожденные от оккупации места. Я побывал в монастыре Худавенг, в Агоглане в Лачине. У нас очень богатое древнее культурное наследие в Карабахе. Это наше наследие, оно не имеет никакого отношения к армянам. Как сказал господин президент, наглядным свидетельством этого является и Шуша. Мы увидели, что и исламские, и христианские памятники восстанавливаются, причем высокими темпами. Мы очень ценим это, поддерживаем этот шаг господина президента, так как Азербайджан – древняя, многонациональная, многоконфессиональная страна. В этой поездке участвуют представители и еврейской, и православной, и католической церкви, руководители религиозных общин и Шуша – очень родной город для нас» (цитата по АПА).

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