31 августа США завершат самую длительную войну в своей истории — так пафосно президент Джо Байден охарактеризовал вывод американских войск из Афганистана. Как заверил глава Белого дома, разгромив «Аль-Каиду» и ликвидировав ее основателя Усаму бен Ладена, и вообще американцы «пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной». Можно, конечно, поспорить, удалось ли Байдену таким образом «затереть» насколько неприятное, настолько же и непреложное обстоятельство, что уходят США из Афганистана далеко не победителями, или хотя бы свести итоги афганской кампании к знаменитой фразе Тома Клэнси из его «Последней инстанции»: «Мы не проиграли, Джек. Мы просто не победили». Но в чем нет сомнений, так это в том, что далеко не победное для Вашингтона завершение афганской кампании создаёт ту еще «головную боль» не столько для самих США, сколько для соседей Афганистана по региону.

В самом деле, по последним данным, талибы захватили погранпереходы на границах с Ираном и Туркменистаном, еще раньше под их контролем оказался погранично-таможенный пункт на границе с Таджикистаном. Представители «Талибан» на переговорах в Москве, правда, пообещали, что нарушать границы они не собираются, но вот можно ли им верить?

Наконец, нет сомнений, что вывод войск США из Афганистана создаёт серьёзные проблемы и для Москвы. Да, в отличие от советских лет, общей границы и территориального соприкосновения с Афганистаном у Кремля уже нет, но тот же Таджикистан — член ОДКБ, Узбекистан успел и войти в ОДКБ, и выйти оттуда, а теперь запросил статус наблюдателя в парламентской ассамблее ОДКБ. Так что волей-неволей Москве хотя бы ради того, чтобы доказать состоятельность своего военно-политического блока, придётся перераспределять силы и ресурсы с учетом необходимости отвечать на угрозы и вызовы уже на афганской границе. Немало и тех, кто видит в этом хитрую задумку со стороны США: подбросить в «мягкое подбрюшье» ОДКБ постоянный фактор угрозы, причем, в отличие от американских солдат, фотографирующихся на фоне Ивангородской крепости, угрозы вполне реальной.

Наконец, США, уходя из Афганистана, «передают пас» Турции. У которой в регионе свои интересы, своя игра и свои влиятельные союзники. По словам президента Турции Эрдогана, вопрос Кабульского аэропорта обсуждён с США и НАТО, и здесь приняты важные решения. Но куда более важные подробности — за кадром. У Анкары — налаженное партнёрство с Пакистаном, крепнущие позиции в Центральной Азии и предостаточно сил, на которые она может опереться, внутри Афганистана, прежде всего среди тюркоязычных народов. А это и узбеки, и туркмены, и ваханские киргизы, и кызылбаши…Наконец, действуя совместно с Пакистаном, Турция вполне может решить задачу, которая оказалась не по силам многим внешним игрокам в Афганистане, и провести этакий «ребрендинг» движения «Талибан». Тем более что движение это достаточно разнородное, там есть не только радикалы, но и «умеренные», в том числе бывшие офицеры правительственной армии… А такой «ребрендинг» открывает дорогу к долгосрочной стабилизации в Афганистане и геополитической «перезагрузке» всего региона;Особенно если станет реальностью проект железной дороги Термез—Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар.

Тем более что у Турции для таких проектов есть и ресурсы, и политическая воля, и стратегия.

Нурани, обозреватель

Minval.az