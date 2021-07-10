Команда Никола Пашиняна отреагировала на протесты Азербайджана по поводу загрязнения реки Охчучай значительно раньше официального Берлина. Правда, сделали это в Ереване весьма оригинально. Местный политический бомонд обсуждает громкие аресты в Зангезуре. Задержаны мэр Каджарана Манвел Парамазян и мэр Гориса Аруш Арушанян. В квартире Парамазяна и на Зангезурском медно-молибденовом комбинате прошли обыски.

В Армении, по следам прошедших выборов, разумеется, увязали аресты и обыски с обещаниями Пашиняна «устроить вендетту» и «закатать в асфальт» политических оппонентов. Ваге Акопян, лидер партии «Возрождающаяся Армения» и экс-губернатор «Сюника», то есть Зангезура, убежден: «Я квалифицирую это как политическое преследование, другого мнения нет. Наверное, нынешние власти не переварили, что Каджаран был единственным городом, где проиграла действующая власть».

Есть, впрочем, и версия о перераспределении собственности. Тот же Ваге Акопян добавляет: «Они хотят, чтобы мы продали комбинат: «Я знаю, что есть покупатель, чье имя власти держат в тайне, и вынуждают нас продать комбинат».

Только вот в чем дело. Речь идёт о том самом Зангезурском медно-молибденовом комбинате, чьи токсичные отходы сливаются в реку Охчучай. И судебная атака на Зангезурский ММК последовала как раз в то время, когда в Азербайджане не просто заговорили об устроенном Арменией экологическом терроре, но и перешли к ответным действиям, включая и обращения в международные организации.

По понятной причине, в Азербайджане в центре внимания оказалась «германская» составляющая, то есть действия немецкой компании CRONIMET на самом Зангезурском комбинате и бездействие официальных властей ФРГ и немецкой дипломатии, включая посла ФРГ в нашей стране, в ответ на многочисленные запросы. Более того, в Баку предупреждают, что оставляют за собой право подать иски в международные суды. А в Армении уже имели шансы убедиться: если в Баку что-то обещают, то сделают. А значит, иски, скорее всего, предъявят —и компании CRONIMET, и Зангезурскому ММК.. Тем более что — и в Армении это прекрасно понимают! — Азербайджану и в прямом, и в переносном смысле есть что предъявить ответчикам.

А в Армении горно-обогатительные и медно-молибденовые комбинаты — это становой хребет экономики, почти то же самое, что и сахар для Кубы или рыболовство для Исландии. И сегодня эта отрасль экономики Армении испытывает серьезнейшие проблемы: именно на эти ГОКах и ММК перерабатывалась ворованная в оккупированном Карабахе золотоносная руда. И теперь, когда Армения лишилась доступа к рудникам Сейюдлю и Веджнели, там уже непросто свести дебет с кредитом.

И на этом фоне, судя по всему, в Армении решили изобразить этакий «финт ушами» и срочно устроить аресты на Зангезурском ММК. Чтобы, как говорят в определенной среде, «сбросить след» и в случае судебных процессов получить возможность утверждать что-то вроде «я не я и ответственность не моя», «виновные в экологическом ущербе лица уже арестованы» и т.д. Ну и заодно решить свои внутриполитические проблемы.

Только вот, напоминают знающие люди, есть ответственность конкретных персон или даже «юрлиц», а есть ответственность государства. Которое, в конечном итоге, должно было обеспечить соблюдение экологических норм на трансграничных реках. И вот тут уже никакие «точечные аресты» не помогут. В современном мире за экологический ущерб приходится платить куда дороже, чем, пардон, дают на базаре за дохлую рыбу. Так что нашумевший видеоролик, где зловредные азербайджанские таможенники отбирают у бедного армянского рыбака улов, может получить совсем другое прочтение.

Нурани, обозреватель

Minval.az