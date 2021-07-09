Турнир носил уникальный характер. Соревнования прошли в одиннадцати городах Европы в один из самых неудобных моментов.

Об этом сказал исполнительный вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов.

Отметим, что Баку впервые принял футбольные матчи столь высокого уровня. На Бакинском олимпийском стадионе состоялось три матча группы «А» между сборными Швейцарии – Уэльса (12 июня), Турции – Уэльса (16 июня) и Швейцарии – Турции (20 июня) и один из четвертьфинальных матчей ЕВРО-2020, который состоялся 3 июля.

«Хотя это правда, что вместимость стадиона и ограничения на передвижение из-за коронавируса затрудняли выступление в Баку, мы можем с оптимизмом смотреть на положительные аспекты соревнований. После финального матча Лиги Европы 2019 года наша страна вновь оказалась в центре внимания европейского футбола. Не говоря уже о том, как привнесение в нашу страну соревнований элиты повлияло на местных болельщиков и народ Азербайджана. Мы также показали, что у Азербайджана есть место в футбольной таблице. Надеемся, что это вдохновит подрастающее поколение и спортсменов нашей страны. На протяжении всего турнира это был отличный футбольный фестиваль, в котором болельщики из пяти стран посещали наш город и поддерживали свои команды»,- отметил Мамедов (цитата по «Спутнику»).

Minval.az