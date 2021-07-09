

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из госбюджета выделено 6,2 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование, Кабмину решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az