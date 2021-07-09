

6-9 июля 2021 года в Баку под председательством замминистра иностранных дел, спецпредставителя президента по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя Российской делегации в Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии А.А.Билялитдинова состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ. Установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с Планом работ совместной комиссии на 2021 год.

При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории России. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

Minval.az