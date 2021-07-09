Итоги переговоров исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве с равным основанием можно назвать и сенсационными, и ожидаемыми. Как и прогнозировалось, первый свой «поствыборный» визит, не дожидаясь даже формального утверждения нового правительства, «шашлычный фюрер» совершил в Москву. И «грамоту на княжение» от Владимира Путина Никол Пашинян, очевидно, получил: в виде поздравлений с победой на выборах и фразы насчёт «доверия народа», которое у Пашиняна есть. В общем, с прозападными рывками покончено, а «возвращение блудного форпоста» получило логическое завершение. Что, конечно, не самая радостная новость для Роберта Кочаряна и Артура Ванецяна вместе с Сержем Саргсяном. Понятно, что одной из главных тем переговоров было послевоенное урегулирование в Карабахе. Но вот что интересно. Накануне переговоров многие СМИ открыто анонсировали подписание в Москве «важного соглашения» — о размещении российских миротворцев уже на государственной границе Азербайджана и Армении.

Напомним: еще в мае нынешнего года Никол Пашинян предложил свой план урегулирования ситуации на границе Азербайджана и Армении. Согласно идее Никола Воваевича, Азербайджан и Армения «зеркально» отводили войска, а между сторонами вставали «международные наблюдатели». Которые вполне предсказуемо трансформировались далее в российских миротворцев. Информированные телеграмм-каналы запестрели сообщениями, что российские войска, которым предстоит встать на границе, уже перебрасываются в приграничный с Азербайджаном Гегаруникский марз. Но…

Прежде всего, встреча Путина и Пашиняна в Москве завершилась без подписания каких-либо документов. Более того, президент и исполняющий обязанности премьера даже не вышли к журналистам. И, наконец, впечатляющий «холодный душ» обрушил на аудиторию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: никаких российских миротворцев на государственной границе Азербайджана и Армении не будет.

Что же происходит? Источники, которые сообщают о передвижении войск, вводят аудиторию в заблуждение? А может, о чем-то сознательно умолчал Песков? Или же вообще речь идёт о «местной самодеятельности»? После истории с непонятно чьими «Искандерами», из которых стреляли по Шуше, вопрос, насколько Арбатский военный округ и Кремль о действиях собственных войск в Армении, стоит того, чтобы его озвучить.

Но вот в чем дело. Накануне визита Никола Пашиняна в Москву велись интенсивные переговоры и с Баку, и с Анкарой. И если после громких анонсов в Армении версию о миротворцах уже и на государственной границе решительно опроверг Дмитрий Песков, это верный признак, что договориться не удалось.

А вот тут есть тонкости. Со своей стороны государственной границы Армения может размещать хоть российских пограничников, хоть национальную гвардию Экваториальной Гвинеи, где, по слухам, неплохие знакомства у Ара Абрамяна, или вооруженные силы Лесото, где армянские олигархи резво вкладывались в бизнес на «чёрных алмазах». Но вот российские пограничники/армия Лесото/национальная гвардия Экваториальной Гвинеи будут стоять с армянской стороны границы. А у миротворцев уже другой статус. Они встают МЕЖДУ сторонами и с согласия ОБЕИХ сторон. Более того, занимают они свои позиции по линии фактического контроля. Что уже априори «замораживает» процесс делитмитации и демаркации. Более того, «консервируется» и конфликтный статус региона. А вот подписание мирного договора отодвигается в неопределенное будущее. Для Армении это, конечно, выгодно. А вот для Азербайджана — никоим образом. И все это — веские поводы предполагать, что идее появления российских миротворцев уже и на государственной границе Азербайджана и Армении сказали «нет» именно в Баку. И вовсе не из «русофобии» или еще чего-нибудь в том же роде. Хочется того Армении или нет, но фундаментом, краеугольным камнем нормализации в регионе является уважение международно признанных границ. Так что этот дипломатический раунд Ереван вновь проиграл. Но вместе с Арменией его проиграла и Москва, получив этакое «в чужом пиру похмелье».

И «спасибо» тут нужно говорить своему «блудному форпосту», а не Азербайджану.

Нурани, обозреватель

Minval.az