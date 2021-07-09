Великобритания продолжает изучать все возможные варианты обмена знаниями и оказания поддержки Азербайджану в разминировании возвращенных земель. Об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп агентству «Тренд».

По его словам, перед Азербайджаном стоит колоссальная задача по обезвреживанию всех мин и неразорвавшихся боеприпасов на возращенных территориях.

«Я рад, что правительство, компании и граждане Великобритании помогают спасать людские жизни. Британские эксперты уже работают на этих территориях, чтобы помочь с операциями по разминированию. И мы продолжаем изучать другие варианты, чтобы предоставить свои знания и поддержку в этой области, возможно, это будет осуществляться через наше Министерство обороны», – сказал Шарп, добавив, что одна из британских компаний, к примеру, уже поставляет оборудование для разминирования и проводит обучение, чтобы обезопасить территорию в Физули, на которой будет построен аэропорт.

Minval.az