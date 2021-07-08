МИД Великобритании внес изменения в ограничения на поездки в Азербайджан. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Он отметил, что с 19 июля снимаются ограничения на поездки с целью навестить семью, а также для отдыха в ряд стран, включая Азербайджан. Кроме того, британским гражданам или жителям страны, возвращающимся из этих стран, не придется проходить 10-дневный карантин, пишет АПА.

Министр отметил, что для этого необходимо, чтобы эти лица приняли обе дозы вакцины, одобренной британской системой здравоохранения. По его словам, тест на COVID-19 за три дня до поездки, и тест на два дня после, все еще остаются в силе. Однако этим лицам больше не понадобится тестирование на 8-й день.

Minval.az