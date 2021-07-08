В рамках визита в Грузию министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Об этом говорится в сообщении Министерства культуры Азербайджана.

Премьер-министр выразил удовлетворение встречей с делегацией во главе с министром культуры Азербайджана, отметил, что Грузия и Азербайджан очень эффективно сотрудничают в регионе, развитие этого сотрудничества важно для Грузии.

В свою очередь, А.Керимов сказал, что вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в культурной и гуманитарной сферах находятся в центре внимания.

В ходе встречи был обсужден и ряд важных вопросов.

Minval.az