В Азербайджане восстанавливаются исторические региональные границы. Президент Ильхам Алиев подписал указ о новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике. Согласно этому документу, Джабраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы переданы в состав нового Восточно-Зангезурского экономического района. В состав Карабахского экономического района теперь входят город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

Это не просто административное решение. В Азербайджане восстанавливаются исторические границы Карабаха, где горные и равнинные районы всегда составляли единое целое. Подводится черта под искусственным выделением нагорного Карабаха в отдельную административную структуру, как это произошло в 1923 году с образованием НКАО. И именно с учетом этих выстроена и стратегия послевоенного возрождения Карабаха, где уже называются даты запуска в эксплуатацию Физулинского аэропорта. Это еще одно напоминание, что никакого «особого статуса» у бывшей НКАО и тем более нынешней зоны действия российских миротворцев не предусматривается, и интеграция этих районов в правовое и экономическое пространство Азербайджана — вопрос времени.

И вот это уже придаёт другое прочтение недавнему заявлению официального представителя МИД Азербайджана Лейлы Абдулаевой: «В результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), достигнута договоренность о реализации миссии ПРООН на территории нашей страны, затронутые конфликтом». Причем, как подчеркнула Л. Абдуллаева, «мы ожидаем от организации предоставления конкретной информации об осуществлении миссии УВКБ на наших освобожденных территориях. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан готов принять миссию УВКБ на основе принципов международного права».

Последнее уточнение заслуживает особого внимания. Потому как уже позволяет предположить, что миссия УВКБ затронет и ту часть Карабаха, где развёрнуты российские миротворцы. И МИД Азербайджана еще раз напоминает, где проходят границы и чьей территорией является та часть Карабаха, где сегодня развёрнуты российские миротворцы. Приезжать сюда делегации международных организаций могут, но только с соблюдением всех норм «азербайджанского» протокола.

Теоретически, конечно, можно предположить, что армянская сторона поднимет вопрос «возвращения армян в Гадрут и Шушу». Но это теоретически. А на практике еще несколько месяцев назад УВКБ опубликовал свои данные по статистике возвращения жителей Карабаха в Ханкенди, и если российские миротворцы говорили о 50 тысячах вернувшимся, а в Армении вообще о 100 тысячах, то сотрудники ООН назвали куда более скромные данные: 24 тысячи «с хвостиком».

Но самое главное, сам факт диалога Азербайджана с УВКБ — это верный признак, что на повестке дня стоит возвращение азербайджанских беженцев, точнее, вынужденных переселенцев, в ту часть Карабаха, где сегодня стоят российские «голубые каски». То есть прежде всего в Ханкенди.

А вот тут нужна небольшая ретроспектива. Участие УВКБ ООН в возвращении беженцев прописано в том самом трехстороннем заявлении от 10 ноября: «Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». То есть, если кто не понял, под контролем УВКБ ООН беженцы и внутренне перемещенные лица будут возвращаться не только в окружающие Карабах районы, но и в Ханкенди, Агдере, Ходжавенд…Составлять списки кандидатов на возвращение в Азербайджане начали уже в декабре 2020 года, по горячим следам прекращения огня и развёртывания миротворческой миссии. Тогда же Госкомстат Азербайджана сообщил: только в Ханкенди намерены возвратиться не менее 12 тысяч человек.

А вот тут уже целая «цепочка» вопросов и политических решений. Понятно, что возвращение даже одной семьи требует решения множества «организационных» и имущественных вопросов, возвращения утраченной собственности и т.д. Но куда важнее другое: слишком многое указывает на то, что возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев будет происходить одновременно с восстановлением деятельности в Ханкенди законных органов власти Азербайджанской Республики. Где активность офиса депутата ММ от Ханкенди Турала Гянджалиева — лишь один, пусть и косвенный, признак. Не меньше информации к размышлению даёт и лихорадочная активность верхушки сепаратистов в информационном поле. И это не только сюжеты, напоминающие скорее Comedy Club, где, к примеру, Давид Бабаян обижается на королеву Великобритании за то, что на «Виндзорском конном шоу» выступили наездники из Азербайджана, которые представили посвящённую Карабаху композицию «Хары бюльбюль». Несколько дней назад другой персонаж из той же тусовки, Артак Бегларян, обещал перекрыть для азербайджанцев дорогу через Красный Базар на Шушу. И вот это уже далеко не безобидно — по сути, сепаратисты открыто анонсируют переход к «дорожному террору».

Только вот вряд ли таким образом удастся переломить политические тренды в Карабахе, а тем более затормозить реинтеграцию этого региона в азербайджанское правовое пространство. Другой вопрос, что жителям Ханкенди, Красного Базара и Ходжавенда надо бы еще раз крепко подумать, что им предлагает Азербайджан и в какие безнадежные, но оттого не менее опасные авантюры пытаются их втянуть персоны вроде Бабаяна и Бегларяна. Пока еще у них есть время на размышление.

Нурани, обозреватель

Minval.az