Полиция возбудила административное дело в отношении 27-летнего водителя Lamborghini Urus из-за отказа проходить медицинское освидетельствование, сообщается на сайте столичного управления МВД. Telegram-канал Baza и источник ТАСС указывают, что речь идет о блогере Гусейне Гасанове.

«В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Административный материал будет направлен в суд для принятия решения», — говорится в сообщении полиции. По этой статье водителю грозит лишение права управлять транспортным средством на срок до двух лет.

По данным полиции, водителя остановили в 4-м Сетуньском проезде в Раменках рядом с домом 20. При проверке документов сотрудники ДПС решили, что мужчина сел за руль в нетрезвом виде, но проходить освидетельствование он отказался.

Гасанов — российский видеоблогер азербайджанского происхождения. У его YouTube-канала насчитывается более 1,38 млн подписчиков. На аккаунт Гасанова в Instagram подписаны более 17,1 млн пользователей.

Minval.az