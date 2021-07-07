В Азербайджане создан Восточно-Зангезурский и Карабахский экономические районы.

Это отражено в указе президента Азербайджана о новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике.

Согласно указу, Джабраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы переданы в подчинение Восточно-Зангезурского экономического района. В состав Карабахского экономического района — город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

Minval.az