Мины в современном мире справедливо называют дьявольским оружием. Они продолжают убивать и калечить даже после того, как война уже закончена. Гибель на минах граждан Азербайджана, как военных, так и гражданских, включая наших коллег — журналистов — слишком жестокое и красноречивое тому подтверждение.

Разминирование освобожденных от армянской оккупации территорий остаётся для нашей страны важной и актуальной задачей. И не секрет, что в современном мире для разминирования используется и специальная техника.

По сведениям, полученным Minval.az из заслуживающих доверия источников, свою продукцию для азербайджанского агентства по разминированию — ANAMA — предлагает и хорватская компания DOC-ING. Это механические системы MV-4.

Но вот в чем вопрос. Пост главного технического советника по продажам и развитию международного бизнеса занимает некий Константин Дарманиян. И последние 10 лет этот господин пытается «впарить» свои MV-4 Армении. В Ереване он первоначально контактировал в основном с генерал-майором Востаником Адояном, который в 2001 году занимал пост начальника инженерно-боевого корпуса Армении. DOK-ING участвовала в работе выставки вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2018» в Ереване, причем, как можно увидеть на официальных фотографиях, представила на своём стенде противопехотные и противотанковые мины, которые были использованы против Азербайджана.

DOK-ING планировала принять участие в выставке вооружений и оборонных технологий «ArmHiTec-2021» 25-27 марта 2021 г. в Ереване, правда, это шоу было отменено — по официальной версии, из-за пандемии, по неофициальной, ввиду разгрома армянской армии в 44-дневной войне.

По совести говоря, одного только этого уже достаточно, чтобы всерьёз усомниться, стоит ли допускать DOC-ING до партнёрства с ANAMA. Но эксперты указывают и на ряд существенных недостатков самих по себе машин MV-4.

Прежде всего, годятся они только для борьбы с противопехотными минами. А на освобождённых от армянской оккупации землях чаще всего смешанные минные поля, то есть там противопехотные мины соседствуют с противотанковыми. Достаточно отметить, что с 10-го ноября 2020 до 31 мая 2021 было обнаружено около 4000 противотанковых мин. Именно на противотанковой мине, напомним, подорвались наши коллеги из AzTV в Кельбаджарском районе. А против таких мин MV-4 бессильна. Эта машина будет неминуемо разрушена в результате подрыва. И как отмечают специалисты ANAMA с многолетним операционным стажем, на балансе этого агенства есть одна машина MV-4, но ее используют мало и каждый раз с опасением: только бы не попалась противотанковая мина.

Наконец, машины MV-4 основаны на технологии, разработанной более 10 лет назад, единственную свою MV-4АNAMA приобрела в далеком 2006 году.

А вот тут необходимо напомнить, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате нового главу Агентства по разминированию Вугара Сулейманова, в числе прочего, подчеркнул: «Приобретение новой техники, разумеется, является одной из следующих основных задач. В последние годы в этой области отчетливо проявляется технологическое развитие. Сейчас есть такие машины, механизмы, техника, которые и ускоряют работу, и позволяют проводить ее качественно. Поэтому смотрите, в нашу страну должна быть завезена самая современная техника компаний, являющихся ведущими производителями в мире, потому что от этого будут зависеть качество и темпы работы». А эксперты добавляют: для устаревшей техники еще и трудно найти запчасти, в частности, гидравлику. Их, конечно, поставляют, но по спецзаказу, что и удорожает вопрос, и снижает темпы работ.

А это значит, что от сделок с сомнительными партнерами лучше воздержаться.

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