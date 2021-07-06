Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) расширило перечень маршрутов в аэропорты Азербайджана.

Как говорится в сообщении Росавиации, авиаперевозчик «Сибирь» допущен к осуществлению рейсов из городов Оренбург, Владикавказ, Нальчик, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Омск, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Сочи, Махачкала и из подмосковного аэропорта «Жуковский» в направлении Баку – три раза в неделю по каждому направлению.

Для авиакомпании «Икар» выделены рейсы по линиям Грозный – Баку и Сочи – Баку ежедневно, перевозчику «Северный ветер» предоставлен один маршрут: Пермь – Баку семь раз в неделю.

Также выделены авиарейсы для перевозчика «ИрАэро» по маршрутам Нижнекамск и Новосибирск два раза в неделю. Для авиакомпании «Роял Флайт» Росавиация выделила маршруты по направлениям Ростов-на-Дону – Баку и Сочи – Баку два раза в неделю.

Для перевозчика «Аэрофлот» семь раз в неделю выделен один маршрут: Красноярск – Баку, а «Уральские авиалинии» допущены к осуществлению авиарейсов из 25 городов (Сочи, Белгород, Сургут, Чита, Калуга, Саранск, Владикавказ, Нальчик, Нижнекамск, Нижневартовск, Ульяновск, Липецк, Кемерово, Оренбург, Томск, Владивосток, Ярославль, Хабаровск, Барнаул, Тюмень, Саратов, Краснодар, Волгоград, Чебоксары и Ставрополь) России в Баку – три раза в неделю из каждого города.

Помимо Баку, российские перевозчики будут осуществлять пассажироперевозки в направлении азербайджанского города Гянджа.

Так, согласно распоряжению Росавиации, авиакомпания «Сибирь» будет выполнять рейсы в Гянджу три раза в неделю из городов Новосибирск, Самара, Уфа, Казань, Кемерово, Красноярск, Краснодар, Минеральные воды, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Нальчик, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Сочи, Махачкала и Жуковский.

Перевозчик «Икар» допущен к трем рейсам в Гянджу – семь раз в неделю из городов Уфа, Минеральные воды и Ростов-на-Дону, а «Северный ветер» – к четырем рейсам из городов Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск и Минеральные воды три раза в неделю.

Российским ведомством авиаперевозчикам выданы также разрешения на осуществление рейсов в Ленкорань.

Так, перевозчик «Икар» будет выполнять ежедневно рейсы из городов Санкт-Петербург, Владикавказ, Нижний Новгород и Москва, а «ИрАэро» – два раза в неделю из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

В аэропорт города Габала допущены: «Северный ветер» – семь раз в неделю из Москвы, «Уральские авиалинии» – три раза в неделю из подмосковного аэропорта Жуковский. Кроме того, перевозчиком «Северный ветер» четыре раза в неделю будет осуществляться рейс из Москвы в аэропорт города Закаталы.

Minval.az