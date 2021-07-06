Идет подготовка к размещению российских пограничников вдоль границы с Азербайджаном на гегаркуникском участке до иранской границы.

Ранее в сети появились фотографии передвижения военной техники с российскими флагами в Гегаркуникской области Армении.

Это мобильные рекогносцировочные группы российских пограничников, совместно с военнослужащими 102-ой базы МО РФ, осуществляющих прикрытие, пишет «Спутник».

Отметим, завтра и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян с рабочим визитом отправится в Москву. По данным армянских источников, ожидается подписание «важных» соглашений.

Minval.az