Веселые, сытые и откормленные, загорелые, набравшиеся здоровья как после отдыха на курорте, возвращаются армянские военнослужащие из азербайджанского плена. С ними там обращались не просто гуманно, а очень хорошо.

Глядя на эти кадры, многие армянские солдаты подумают, что азербайджанский плен не так уж и плох по сравнению с нищим бытом и тяжелыми условиями службы в ВС Армении.



Пусть матери и жены, родные и близкие этих армянских пленных скажут спасибо Азербайджану — и приодели, и накормили, и подлечили, целыми, здоровыми и невредимыми вернули домой!

P.S. Главное чтобы они целыми подразделениями не побежали сейчас массово сдаваться в плен!

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, не отказав себе в удовольствии поиронизировать:

— Вас пытали в азербайджанском плену?

— Да, они заставляли нас есть черную икру!

Minval.az