Строительные материалы советского периода будут заменены высокоэффективными теплоизоляционными материалами в целях декарбонизации.

Это отражено в документе «Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана».

Отмечается, что для повышения энергоэффективности систем отопления и охлаждения необходима надлежащая теплоизоляция. С учетом устаревших строительных материалов советского периода и соответствующих им неоптимальных стандартов для достижения декарбонизации потребуется установка высокоэффективных теплоизоляционных материалов, отвечающих высоким стандартам энергоэффективности.

Ожидается, что к 2060 году все существующие и новые здания будут иметь оптимальную теплоизоляцию. Это будет достигнуто за счет применения высокоэффективных изоляционных материалов, включая современные теплоизоляционные решения и окна с двойным остеклением.

Предполагается, что улучшенная теплоизоляция позволит сократить потребность в энергии для отопления и охлаждения, внесет значительный вклад в достижение нулевого уровня чистых выбросов.