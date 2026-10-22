Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможная потеря Славянска и Краматорска в Донецкой области может привести к распространению боевых действий на соседнюю Днепропетровскую область. Об этом он сказал в подкасте The Diary Of A CEO.

По словам Зеленского, Россия стремится установить контроль над востоком Украины — промышленным и машиностроительным центром страны, имеющим большое значение для украинской экономики. Он также отметил, что в регионе создана хорошо укрепленная линия обороны.

Зеленский заявил, что Украина открыта к обсуждению гарантий безопасности, однако, по его словам, Москва требует от украинских войск отступить еще дальше.

По оценке украинского лидера, Россия сейчас контролирует около 18–19% территории Украины. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп призывает стороны искать компромисс, подчеркнув, что Киев уже идет на значительные уступки.

«Самый большой компромисс, на который мы уже идем, — это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну», — заявил Зеленский.

Он добавил, что неоднократно объяснял Трампу, что сохранение нынешней линии фронта уже является для Украины «огромным компромиссом».