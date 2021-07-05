Президент Украины Владимир Зеленский перечислил «выгодные для дружбы страны». Перечень он озвучил в ходе выступления на форуме «Украина 30. Международная политика», сообщается на официальном сайте мероприятия.

В список вошли США, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Турция, Китай, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия и Румыния. К партнерам Украины Зеленский отнес Индию, Японию и Бразилию. Он подчеркнул необходимость уделять больше внимания странам Азии и Африки.

«На уровень стратегического партнерства мы вывели наши отношения с Великобританией. Мы укрепляем наше партнерство и дружбу с Турцией. Углубляем особое сотрудничество с Канадой. Мы будем развивать стратегические взаимовыгодные отношения со многими странами: с Китаем, Германией, Францией, Польшей. Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Грузия, Азербайджан, Молдова и еще ряд государств, с которыми мы выстраиваем содержательное стратегическое взаимодействие», – рассказал он.

Кроме того, в своем выступлении Зеленский рассказал о тщательной подготовке к встрече с американским президентом Джо Байденом, на которой будут обсуждаться наиболее острые для Украины вопросы, в том числе членство страны в НАТО. По мнению Зеленского, на Украине предприняли достаточно шагов для вступления в альянс.

Также политик упомянул организацию саммита «Крымская платформа», который продемонстрирует всему миру реальное положение дел на полуострове.

Minval.az