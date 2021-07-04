Российская стороны продолжает выполнять роль посредника между Баку и Ереваном и после завершения нагорно-карабахского конфликта, заявил директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя передачу Ереваном Баку карт минных полей в Физулинском и Зангиланском районах и возвращение Азербайджаном 15 армянских военных.

Он напомнил, что именно Россия выступала в качестве стороны, осуществлявшей посредническую миссию во время Отечественной войны Азербайджана. «В рамках той же миссии, при посредничестве Москвы, было подписано и трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России 9 ноября прошлого года», — отметил эксперт, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

На сегодняшний день, для активизации послевоенного урегулирования, по словам Маркарова, необходимо использовать имеющиеся ресурсы, а именно влияние Москвы на процессы, происходящие в регионе. «То есть, Россия продолжает выступать в качестве посредника между Арменией и Азербайджаном и в постконфликтный период»,- подчеркнул директор армянского филиала Института стран СНГ.

Он добавил, что пока подвижек в переговорном процессе и в ситуации «на земле» нет, что свидетельствует о необходимости участия других сторон — а именно России.

Minval.az