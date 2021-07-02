Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра «Ромэн».
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – говорится в публикации.
Причина смерти не уточняется.
Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра «Ромэн».
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – говорится в публикации.
Причина смерти не уточняется.
Дата: 2021/07/02 15:40
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
46
Литовские силовики за прошедшие сутки задержали на границе с Беларусью 150 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, что
Москва готовит обновленный вариант концепции коллективной безопасности в Персидском заливе и скоро представит этот документ.
В Узбекистане ограничили работу Twitter, TikTok и »ВКонтакте».
США просят Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно приютить жителей Афганистана, которые помогали американцам.
«Дельта»-вариант коронавируса, при котором болезнь протекает тяжелее, чем при других мутациях COVID-19, вытеснил все остальные варианты из
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции и пообещал предъявить претензии властям
Россия подала в ПАСЕ протест из-за закона Украины о коренных народах.
Россия является основным посредником в оказании помощи людям, лишившимся крова из-за недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, заявил
На фоне достижений Турции в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые в последнее время