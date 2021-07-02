

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщается на сайте театра «Ромэн».

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», – говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется.

Minval.az