

Москва готовит обновленный вариант концепции коллективной безопасности в Персидском заливе и скоро представит этот документ.

О подготовке концепции рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.

Лавров пояснил, что работа над концепцией ведется с учетом последних событий в Заливе. «Наши друзья проявляют интерес к нашей давней инициативе о концепции коллективной безопасности в зоне Залива… В ближайшее время будем готовы ею поделиться с заинтересованными сторонами», — подчеркнул он.

Напомним, в начале марта 2021 года Лавров провел дипломатическое турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого встретился с руководством ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

Minval.az