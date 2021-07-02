

Литовские силовики за прошедшие сутки задержали на границе с Беларусью 150 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, что стало абсолютным рекордом с начала года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовскую Службу охраны границ.

По данным ведомства, нарушители попытались проникнуть в страну несколькими группами. Большинство из них — граждане Сирии, Ирака и Ирана, документов при себе они не имели. Нелегалы заверили, что пытались попасть в страну за политическим убежищем. Каким образом они смогли добраться до Беларуси, не сообщается.

С учетом новых задержаний общее число мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию республики, с начала года составило 822. Это в десять раз больше, чем за весь 2020 год. Власти подозревают в причастности к перевозкам беженцев Минск.

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