Россия является основным посредником в оказании помощи людям, лишившимся крова из-за недавнего конфликта в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, поблагодарив РФ за внесенный вклад.

«Я воспользуюсь возможностью и искренне поблагодарю Россию за помощь. Я думаю, что Россия и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заинтересованы в том, чтобы помочь людям вернуться и решить эту проблему. Но это очень сложная ситуация», — заявил Гранди.

Он сообщил, что обсудил этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время своего визита в Москву в понедельник, и отметил, что стороны продолжат сотрудничать по этой проблеме.

Гранди добавил, что Россия является «главным посредником» УВКБ ООН в оказании помощи нуждающимся.

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