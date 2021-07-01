

В Виннице 30 июня умерла 10-летняя Ирина Химич. У девочки была очень редкая болезнь — прогерия или синдром Гетчинсона-Гилфорда. Ее организм аномально быстро старел. О трагедии в Facebook сообщила ее мать — Дина Химич.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердечко. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», — написала Дина Химич.

Ира была была единственной во всей Украине с таким диагнозом. Ее жизнь поддерживали с помощью дорогостоящих лекарственных препаратов. В свои 10 лет она пережила два инсульта.

Деньги на медикаменты собирали волонтеры. Однако девочка и сама зарабатывала. Она создавала чокеры и различные украшения.

Minval.az