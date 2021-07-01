Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский союз. Об этом глава украинской дипломатии сказал в интервью изданию «Лига».

«Я вырос в системе, где постоянно строили коммунизм. Еще 10 лет, еще 20 лет. А коммунизм так и не построили. Поэтому я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что не рассматривает стратегию «Украина без НАТО».

«У меня такой стратегии быть не может. Конституция не предусматривает Украины без НАТО. Но, безусловно, как хомо сапиенс я понимаю, что нам нужно укреплять безопасность уже сейчас, до того, как мы вступим в НАТО. Я вижу это таким образом. Мы движемся к членству в НАТО. Мы не знаем, когда именно оно наступит. Все, что мы делаем с сегодняшнего дня и до членства в НАТО, и что не подвешивает эту цель – допустимо», — отметил он.

Minval.az