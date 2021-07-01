

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках. Об этом ТАСС сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы — произвольная программа «Пауки», техническая программа «Калинка», — сказала Ромашина. — Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему».

«Что касается групповой программы — техническая программа «Кадриль», новая произвольная программа — все увидите в день старта», — добавила она.

Minval.az