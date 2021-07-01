

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Инициативу внесли в Госдуму глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Проект был подготовлен во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что в последнее время в СМИ, в том числе российских, «регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии».

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