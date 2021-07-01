Анкара готова к углублению сотрудничества с Душанбе в сфере обороны, безопасности и оборонной промышленности, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар перед началом переговоров с таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

Акар также заявил о готовности Турции поделиться с Таджикистаном своим опытом в обеспечении безопасности границ и борьбе с терроризмом.

Глава турецкого военного ведомства выразил уверенность, что турецко-таджикские отношения будут и впредь развиваться в позитивном ключе. Хулуси Акар также подчеркнул важность существующего между двумя странами конструктивного сотрудничества в борьбе с террористической организацией FETÖ.

По его словам, братский Таджикистан является важным партнером Турции в Центральной Азии. Акар напомнил, что две страны связывают крепкие исторические, культурные и религиозные узы.

В свою очередь Шерали Мирзо подчеркнул важность расширения сотрудничества между вооруженными силами Турции и Таджикистана. Министр отметил, что Турция и Таджикистан наладили успешное взаимодействие в рамках международных и региональных структур.

Minval.az