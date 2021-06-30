

«Несмотря на многочисленные обсуждения, номинальная и относительная величина государственного долга превысила тот порог, который для стран, имеющих схожую с нашей характеристику, считается управляемым, тем не менее, в плане долга наши проблемы не столь масштабны»,- заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, представляя в парламенте проект об утверждении отчета по выполнению государственного бюджета 2020 года.

Министр финансов выразил мнение, что программы экономического роста на ближайшие пять лет предоставят возможность увеличить потенциал экономического роста так, чтобы долговое бремя сократилось, и соотношение ВВП-долг установилось в диапазоне ниже 60%, передает телеграм-канал ArmLine.

Атом Джанджугазян сообщил, что долг Армении достиг 7 млрд 969 млн долларов США, из которых 7 млрд 509 млн долларов составляет долг правительства.

Minval.az