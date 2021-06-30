Российский беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте вышел на мировой оружейный рынок. Россия предлагает инозаказчикам экспортный вариант БПЛА.

Россия начала продвижение БПЛА «Орион-Э» на международный рынок, на беспилотник уже имеются заказы. При чем речь идет именно об ударном варианте дрона, а не разведывательном, который также поставляется на экспорт. По словам источника в ОПК, ударный «Орион-Э» имеет «универсальный комплекс вооружения», в который входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты.

На сегодняшний день, как утверждает источник, имеется несколько заявок на новый российский дрон, поставки дронов планируются на конец этого — начало следующего года. При этом подчеркивается, что «Орион-Э» по совокупности показателей «цена – качество – интеллектуализация борта» превосходит зарубежные аналоги, в том числе широко разрекламированный турецкий «Байрактар».

«Ожидается, что по совокупности показателей .»Орион-Э» будут являться одним из лучших предложений на рынке и станут «убийцами» таких конкурентов, как турецкий «Байрактар», — приводит РИА Новости слова источника в ОПК.

«Орион» был создан компанией «Кронштадт» в рамках ОКР «Иноходец» по контракту с Министерством обороны. БПЛА способен оставаться в воздухе с максимальной нагрузкой до 24 часов. Высота полета — 7,5 тысячи метров. Максимальная полезная нагрузка дрона составляет 450 кг, он способен нести на борту четыре ракеты.

Minval.az