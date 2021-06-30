

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, комментируя визит президента Турции в Шушу.

«Сегодня мы договорились с Мевлютом Чавушоглу, что каждый должен использовать свои возможности, чтобы помочь примирить Азербайджан и Армению, нормализовать отношения между ними, создать условия для азербайджанцев и армян, чтобы они жили вместе как добрые соседи на этой земле. Тогда мы уверены, что все вопросы, в том числе политические, решить будет легче. Повторяю, дополнительное направление нашего сотрудничества — это восстановление транспортных, коммуникационных и экономических связей в этом регионе. Предложение президента Турции Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева о платформе сотрудничества «3 + 3» для развития региона вызвало положительную реакцию. Мы сегодня тоже об этом говорили. Я думаю, что у нас здесь хорошие планы на первое время. Еще раз заявляю, что мы довольны плодотворным сотрудничеством по азербайджано-армянскому конфликту», — цитирует Лаврова АПА.

Minval.az