В Армении обнаружен очаг сибирской язвы.
Три случая зафиксированы в двух селах Гегаркуникской области, передает «Спутник».
Согласно сообщению, местные жители заразились от своих коров.
В Армении обнаружен очаг сибирской язвы.
Три случая зафиксированы в двух селах Гегаркуникской области, передает «Спутник».
Согласно сообщению, местные жители заразились от своих коров.
Дата: 2021/06/30 19:00
Раздел: Бывший СССР
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