Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что восстановление Советского Союза невозможно и не имеет смысла.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что восстановление Советского Союза невозможно и не имеет смысла.
Дата: 2021/06/30 17:22
Раздел: Бывший СССР
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