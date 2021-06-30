Президент РФ Владимир Путин, общаясь с россиянами на прямой линии, рассказал, что о чистоте и опрятности его одежды заботятся сотрудники химчистки в Ново-Огарево, и поблагодарил их за труд.

В подмосковном Ново-Огарево находится резиденция главы РФ.

«Там, где я живу, в Огарево, есть химчистка. Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо… Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда… Когда я эти рубашки надеваю, смотрю — как будто они только что из магазина», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, кто крахмалит его воротнички и гладит сорочки.

«Конечно, особенно на таких мероприятиях, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично», — добавил президент.

Minval.az