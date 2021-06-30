На «Прямую линию» с президентом России была совершена хакерская атака, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным идут DDoS-атаки, их происхождение еще неизвестно», — отметил он.

Minval.az