Москва направит в Гватемалу партию «Спутника V» после претензий на недостаточные поставки вакцины, заявил РИА «Новости» представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Один самолет с вакциной <…> должен прибыть <…> на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», — сказал он.

Накануне власти Гватемалы попросили вернуть средства, выплаченные за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за недостаточного объема поставок. При этом министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло заявлял, что в конце текущей недели в страну должна быть направлена крупная партия препарата.

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