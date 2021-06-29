

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе открытия республиканского бала выпускников обратился к своему будущему преемнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете, не будете — надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что всегда учился на отлично, и в его время все «было очень строго».

«Вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы сформировав его, он завтра работал на вас», — обратился он к выпускникам.



Minval.az