

Президент РФ Владимир Путин готов сделать все для защиты своей страны.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всегда нужно знать одно всем нам, как россиянам, наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, мог бы Путин отдать приказ стрелять по кораблям НАТО в случае нарушения границ РФ.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что думать об этом не надо, поскольку мысли материализуются.

Minval.az