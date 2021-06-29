

Второй президент Армении и лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян прогнозирует новые парламентские выборы уже через полтора года. Об этом он заявил на съезде своих сторонников в Ереване.

Он отметил, что внеочередные выборы проводят для преодоления политического кризиса. В Армении кризис возник в результате поражения в войне, человеческих потерь, «и выборы не могут его разрешить, поскольку он возник именно тогда, когда во власти оказалась эта команда». По сути, считает Кочарян, выборы не решили поставленную цель, а причина кризиса не устранена.

«Требование провести новые выборы, по моим прогнозам, возникнет через полтора года», – цитирует Кочаряна «Спутник-Армения».

Minval.az