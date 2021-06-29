Российские миротворцы не собираются уходить из Карабаха через 4 с половиной года. Такое заявление в эфире Общественного ТВ Армении сделал секретарь Совета безопасности Армен Григорян, добавив, что российские миротворцы намерены остаться в Карабахе как можно дольше, и соответствующие заверения он получил от своих российских коллег.

Есть, конечно, пространство для версии, что господин Григорян банально «торговал воздухом». Тем более что давал он свое интервью вскоре после того, как армянские соцсети взорвались от новости: зловредные азербайджанцы звонят жителям «огрызка» и предлагают продать недвижимость! Новость старательно опровергали, жителей «огрызка», которые и так сидят на чемоданах и даже, как утверждают, боятся делать традиционные домашние «закрутки», по мере сил успокаивали, и кому-то вполне могло показаться удачной идеей вбросить информацию, что миротворцы никуда уходить не собираются. Но…

Прежде всего, как следует из текста трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, миротворческая миссия развернута на 5 лет и может быть продлена, если на это согласны ВСЕ стороны. В переводе: без согласия Азербайджана Москва не сможет оставить миротворцев «на подольше» даже теоретически. Но если так, то кто и в чем «заверил» Григоряна и при этом явно вышел за рамки своих полномочий? В Москве еще не поняли, что политика «а куда они денутся» может иметь успех в случае с Ереваном, но не с Баку? Возможно, конечно, что это просто желание Москвы, а не сам факт продления миссии на следующие пять лет, тем более что вопрос продления этой миссии еще даже не в повестке дня — слишком рано просто по срокам. Но даже если так, то почему вообще о сроках миротворческой миссии рассуждает Григорян, а не, скажем, посол РФ в Армении Копыркин, не командующий миротворческими силами Рустам Мурадов и не Сергей Шойгу? И еще одно деликатное обстоятельство. Как толкуют в ереванской околополитической «тусовке», у «соросенка» Григоряна с самого начала не сложились отношения с российскими коллегами. С ним даже отказывались делиться секретной информацией. Наконец, в Ереване ходят слухи о скорой отставке Григоряна — его на посту секретаря Совбеза должен сменить Вагаршак Арутюнян. И что же — несмотря на все это, россияне доверительно обсуждали с Григоряном, что намерены оставить миротворцев в Карабахе на возможно более долгий срок? И если Григорян в эфире, скажем так, «увлекся», то почему уже представители РФ не торопятся вносить ясность и заверить, что вопрос о сроках миротворческой миссии будет решаться на основе трехстороннего соглашения, а не при помощи доверительных бесед Григоряна с его российскими коллегами.

И мое главное, расходятся эти «круги по воде» от брошенного Григоряном «камешка» как раз на фоне еще одного громкого скандала, имеющего самое прямое отношение к деятельности российских миротворцев. В «огрызок», то есть ту часть Карабаха, которая находится под контролем российских миротворцев, вновь перебрасывают наемников. По официальной версии, для службы в «полиции». Как объявили сепаратисты, «граждан, одновременно обладающих иностранным гражданством, будут допускать к службе в полиции «Республики Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) («НКР»)».

И вот как это понимать?

Для начала, граждане «третьих стран» должны попадать в «огрызок» только с согласия властей Азербайджана. И как тогда собираются провозить туда наемников? В обход договоренностей? Можно, конечно, выстроить версию, что речь об обладателях «двойного гражданства», и проскочить посты миротворцев они могут, предъявив армянский паспорт. Но вот как понимать сам факт существования «полиции» никем не признанного «государства» в зоне действия миротворцев? Где не должно было оставаться никаких армянских вооруженных формирований? Российские военные просто не в курсе? Полагают, что не в курсе все остальные? И что тем более никто не задаст крамольный и опасный вопрос, а с чего вдруг нелегальную «полицию» в «огрызке», где не так много населения и где развернуты миротворцы, вдруг понадобилось срочно «укрепить», да еще за счет наемников? Использовать «огрызок» в качестве плацдарма для террористической войны против Азербайджана армянские националисты уже пытались — достаточно вспомнить историю «лесных зинворов», заброшенных в леса Ходжавенда.

Но если на армянской стороне решили вновь «поиграть в войнушку» и даже пребывают в полной уверенности, что российские миротворцы им особо не помешают, то авторам этих хитроумных планов лучше держать в голове реальный расклад сил. И хотя бы внимательно читать официальную азербайджанскую хронику: об увеличении военного бюджета и численности армии, о совместных учениях с Турцией, закупках новых образцов оружия… И еще помнить, чем эти новости, которые Армения не желала замечать, отозвались для Еревана в 44-дневной войне.

Нурани, обозреватель

Minval.az