Власти Армении ведут активные поиски кандидатур на пост главы МИД и его заместителей, сообщают ереванские СМИ.

Газета «Жоговурд» называет основным претендентом и. о. вице-премьера Мгера Григоряна. Как пишет издание, он обладает достаточным опытом, кроме того, его кандидатура устраивает Россию. Григорян отказался комментировать информацию.

В конце мая и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку.

Отметим, что Григорян является сопредседателем рабочей группы от своей страны в трехсторонней комиссии Армении, РФ и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций.

Minval.az