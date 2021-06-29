Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев владеет особняком на Рублево-Успенском шоссе и квартирой на Ленинском проспекте, которые записаны на родственников его жены, утверждается в расследовании издания «Проект».

По данным журналистов, у сестры Веры Колокольцевой Зои Бердичевской и её супруга, которые являются пенсионерами, а также у их сына, который долгое время работал в транспортной компании и получал совсем небольшую зарплату, есть особняк стоимостью около 200 миллионов рублей. Согласно доходам семьи, они никак не могли позволить себе покупку такой недвижимости. Кроме того, как утверждается в расследовании, Бердичевские и не пользуются особняком.

В расследовании утверждается о предполагаемых связях главы МВД с криминальными авторитетами и о крупной собственности, якобы принадлежащей его семье. Имущество его сына Александра скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра никогда не работал на госслужбе, говорится в статье.

Сайт издания «Проект» в эти минуты работает с сильными перебоями. К журналистам издания пришли силовики и проводят обыски.

Minval.az