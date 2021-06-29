Мы обещали не вендетту, а кадровый погром, и кадровый погром произойдет — такую мысль в интервью Общественному телевидению Армении высказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Так он ответил на вопрос, ожидаются ли меры против работников госуправления и местных органов власти.

«Государственная система должна быть прочной, и она обязательно должна служить победившей силе…», — заявил Григорян, не закончив свою мысль, так как интервьюер отметил, что госслужащие защищены законом.

С этим Григорян согласился, но заявил, что все видели, «как часть государственной системы торпедирует систему управления». По его словам, упомянутая «часть» не захотела использовать предоставленные возможности, и кадровые изменения необходимы, чтобы система управления работала стабильно.

«Мы получили мандат на кадровый погром, и мы проведем его, мы реформируем систему. Система управления хромала, в том числе, и по этой причине», — приводит его слова ереванский «Спутник».

На вопрос, не означает ли это, что будут уволены те, кто не поддерживают правящую силу, даже если они находятся на своем месте и хорошо работают, Григорян отметил, что будут уволены «те, кто не поддерживает реформы».

Григорян в очередной раз повторил, что «мандат на это дан правящей силе». По словам секретаря Совбеза, это вопрос принципа — чтобы эти люди написали заявления об уходе.

Minval.az