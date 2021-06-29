ОДКБ окажет Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь», — сказал он.

«Пока Таджикистан не обращался в ОДКБ в связи с ситуацией, которая возникла на афганской территории вблизи границы республики», — сказал Зайнетдинов.

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